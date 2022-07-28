«Строим территорию счастья»: семейный дворовый клуб «Замандас»

Новости МТРК

18:04 28 Июля 2022

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«Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи». Результатами реализации данного проекта поделились сегодня в семейном дворовом клубе «Замандас». В рамках проекта действует Республиканский проектный офис с привлечением квалифицированных семейных психологов. Консультации ведутся как в онлайн, так и в офлайн формате. Проводят мероприятия в организациях образования по вопросам осознанного родительства, отцовства, организуют досуговые мероприятия с детьми и родителями с награждением активных участников. Любой желающий может также принять участие в тренингах и мастер-классах по вопросам семейно-брачных отношений. Организаторы проекта отмечают, что к ним поступают большое количество отзывов со словами благодарности.


Анастасия Кузнецова

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