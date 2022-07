YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

57-летнего семейного дебошира отправили на принудительное лечение. На пьяные похождения горожанина регулярно жаловались супруга и дочь. После долгих побегов от стражей порядка, его всё же нашли и направили в наркологическую организацию. С начала года на лечение от алкоголизма туда отправили 49 петропавловцев. По словам полицейских, такой шаг зачастую единственный шанс на возвращение алкоголиков к нормальной жизни.