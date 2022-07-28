СКО пригласили на сибирскую агротехническую выставку

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Сибирская агротехническая выставка проходит сейчас в городе Омске. Свою продукцию и новейшие разработки там представили порядка 3 тысяч российских компаний. В числе приглашённых гостей и делегация из СКО.
ХАЙНОЛЛА СМАТОВ, главный специалист управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:
— Это прицепное оборудование для сельхозтехники, культиваторы, сеялки, зерноочистительные машины. В отрасли птицеводства нас заинтересовала технология глубокой переработки пищевого яйца. Нас интересовала элеваторская система очистки зерновых, бобовых культур. Также было представлено поголовье сельхозживотных, особенно КРС молочного направления, что нас интересовало.
СЕЙТ НАБИЕВ, коммерческий директор ТОО:
— Большое внимание было уделено средствам защиты растений и удобрениям. Мы закрепили контакты с ведущими производителями минеральных удобрений России, договорились об увеличении поставок минеральных удобрений на территорию РК, что, в свою очередь, повысит урожайность и плодородность почвы.
Айгерим Хамзина