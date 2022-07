«Работа на участке кипит!» — о школе, в которой весной этого года рухнула крыша

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied



ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Вот тот самый актовый зал Токушинской школы-гимназии, крыша которой обрушилась весной этого года. Во время ЧП дети были в здании, но, к счастью, никто не пострадал. Для расследования ситуации и принятия мер незамедлительно создали специальную комиссию. Вскоре она приняла решение пристройку снести.

Её не будет здесь уже на следующей неделе. Двери перекроют, и от актового зала не останется следа. О строительстве нового помещения пока речи нет.

Работа на участке кипит. Ведь новый учебный год не за горами. Кстати, за снос пристройки подрядчики деньги брать не будут — спонсорская помощь от предприятия. Ценник такой работы — не меньше 16 млн тенге. ТОО «Корпорация Алем — құрылыс» занимается здесь и капитальным ремонтом. Полностью заменяют сгнившие полы, двери и крышу здания. Работу выполнили уже на 70%.



АЙБОЛ ТУЛЕКОВ, начальник участка ТОО «Корпорация Алем-құрылыс», Кызылординская область:

— На данном участке у нас сейчас 25 человек. 1704 квадрата замены полов, половину заменили, остался второй этаж. К кровле тоже приступили, планируем до 25 августа полностью сдать школу.

Зданию школы-гимназии 57 лет. С тех пор здесь ни разу не было капитального ремонта. Его планировали ещё в прошлом году, но позднее планы изменились и реконструкцию отложили на 2022-ой. Выделили из областного бюджета свыше 144 млн тенге. В сумму входит и ремонт здания интерната. Здесь тоже проделали большую работу.



КУЛЬШАРА ХАМИДУЛЛИНА, директор Токушинской школы — гимназии, Аккайынский район:

— В здании интерната у нас заменили крышу, окна, двери, вытянули потолки и стены, пол. /04.05/ В здании интерната, так же как и в актовом зале, была мягкая кровля. Подрядчик пошёл на встречу, спроектировал шатровую крышу. В нашем регионе такая крыша практичнее»

В интернате будут жить 28 детей. Столько же ребятишек пойдут в этом году в миницентр. Принимают здесь заявления и от родителей первоклашек. Для 32 детей 1 сентября станет точкой отчёта школьных лет. Ремонт здесь подрядчики обещают завершить до начала учебного года. Кроме того, организация даёт гарантию на три года.