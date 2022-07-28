Проблемы архитектуры и градостроительства Казахстана

О проблемах в сфере архитектуры и градостроительства говорили на площадке службы центральных коммуникаций. Спикеры отметили, что союз архитекторов Казахстана существует 85 лет. Объединение всегда имело поддержку на правительственном уровне.

Архитекторы и градостроители занимались разработкой генеральных планов, которые утверждались с участием высшего руководства страны. Утверждённый генплан нельзя было менять. И даже малейшие корректировки вносились только в исключительных случаях после кропотливого анализа, отметил президент союза архитекторов Казахстана. По словам Серика Султангали, в период бурной застройки городов роль архитектуры свели к минимуму. Что привело к строительному безобразию. Об этом эксперты написали в письме главе государства.

СЕРИК СУЛТАНГАЛИ, президент союза архитекторов Казахстана:

— Да, нашим гражданам нужно жильё, чем дешевле, тем лучше. Но когда разработанный проект не прошёл экспертизы, а просто строится, — это вызывает иную картину. Лишь бы сделать побольше жилья, побольше заработать денег. В Алматы уже градостроительный совет есть. Мы будем добиваться, чтобы в других регионах тоже при акиматах создать городские советы, в которых будут обязательно участие принимать члены Союза архитекторов Казахстана.