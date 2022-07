Мини-нарколабораторию нашли в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Деятельность мини-нарколаборатории пресекли полицейские в Петропавловске. По подозрению в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков задержали 20-летнего горожанина. При нём находились 8 полимерных свёртков с веществом растительного происхождения. Ещё 52 свёртка изъяли у него дома. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, известный под названием «спайс». Также в доме стражи порядка нашли респираторы, граммовые весы, мерные колбы и другие приспособления для изготовления губительного зелья.

