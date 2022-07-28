Мини-нарколабораторию нашли в Петропавловске

Новости МТРК

17:33 28 Июля 2022

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Деятельность мини-нарколаборатории пресекли полицейские в Петропавловске. По подозрению в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков задержали 20-летнего горожанина. При нём находились 8 полимерных свёртков с веществом растительного происхождения. Ещё 52 свёртка изъяли у него дома. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, известный под названием «спайс». Также в доме стражи порядка нашли респираторы, граммовые весы, мерные колбы и другие приспособления для изготовления губительного зелья.

ЛЮФТ:

— На верхней полке обнаружено: респиратор… профессиональный, одноразовые маски, термометр, вещество — растворитель, мерная колба, ювелирные весы.

Со слов подозреваемого, наркотики он хранил для личного употребления. При этом изъятое количество составляет около 200 разовых доз, в которых общий вес наркотического вещества — почти 8 граммов. Это относится к особо крупному размеру.

РАХАТ НУРАХМЕТОВ, начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г. Петропавловска:

— Данный факт был внесён в ЕРДР и квалифицирован по ст. 297 ч. 3 — незаконное изготовление и хранение наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере. В настоящее время задержанный арестован в порядке статьи 128 УПК РК.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Всего с начала года в области зарегистрировали 45 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъяли свыше 300 килограммов различных наркотических веществ. Из них синтетических — свыше полутора килограммов.


Жанель Бисенбаева

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