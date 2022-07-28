Количество ДТП с участием животных уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом

Новости МТРК

17:28 28 Июля 2022

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Такие макеты на дорогах области стали появляться с 2020 года. Издалека их не отличить от настоящих патрульных машин или животных. Всё для того, чтобы водители были осторожны. Риск появления на дороге домашних или диких животных высок. Особенно рядом с сёлами.

Раиль Галиев, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО
— Анализ показывает, что ДТП с участием животных происходит на автодорогах, где близко расположены сёла к автодорогам республиканского значения. Допускается выход домашних животных, в прошлом году имелись случаи наезда на диких животных. 2.03/ Большая часть происходит в темное время суток в условиях недостаточной видимости. Поэтому установка данных макетов направлена на снижение ДТП.

Сосредоточить внимание на дороге, снизить скорость на опасных участках, дисциплинировать водителей. Свою эффективность макеты доказывают. В этом году дорожно-транспортных происшествий с участием животных произошло 5. Когда в прошлом году таких случаев было зарегистрировано 12.

Раиль Галиев, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО
— На территории области установили 64 макета с изображением автопатрульных машин, животных, а также с изображением детей, переходящих проезжую часть. Макеты начали устанавливать в 2020 году. Сейчас установка продолжается. С начала года в области зарегистрировали 5 ДТП с участием животных, в котором 1 человек пострадал. Установки дают положительные результаты.

Стоит отметить, что за последние два года ДТП с участием животных с летальными случаями не происходили.


Анастасия Кузнецова

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