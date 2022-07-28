Безопасность на дороге: видеоподкаст на YouTube от полицейских СКО

Новости МТРК

17:30 28 Июля 2022

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Видеоподкаст от полицейских СКО. Стражи порядка прибегли к новому формату профилактики ДТП. В видео они рассказали о сложных участках республиканской трассы «Нур-Султан — Петропавловск».

ЛЮФТ:
— Сейчас мы находимся на одном из оживлённых участков дорог СКО. Какие меры предпринимают полицейские и почему происходят ДТП, узнаем у патрульных полицейских.

Одна из съёмочных локаций — вблизи села Аралагаш. Здесь высок риск аварии с участием животных. Об опасности предупреждает знак «Перегон скота». Дополнительно внимание автомобилистов привлекает макет коровы. Однако несчастные случаи всё же бывают.

ЛЮФТ:
— Факт был в этом месяце. Буквально на этом же километре, на 425 км, автодороги «Нур-Султан — Петропавловск.
— Выбежала лошадь на трассу, да, в тёмное время суток, в условиях недостаточной видимости, и водитель не успел среагировать.

Лошадь погибла, машина получила повреждения. Чтобы избежать подобных происшествий, нужно обращать внимание на дорожные знаки и снижать скорость на опасных участках, напоминают полицейские. Съёмки проходят и возле макета патрульной машины вблизи села Астраханки, у измерителя скорости. Там же, у перехода, установлен макет детей, готовых перейти дорогу.

Раиль Галиев — старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— Сегодняшние мероприятия были направлены на то, чтобы в очередной раз привлечь водителей, управляющих транспортными средствами, призвать их строго соблюдать ПДД, правила скоростного режима, правила обгона, встречного разъезда, правила маневрирования.

За полгода в области произошло 24 ДТП, 8 человек погибли, 49 — получили ранения. В период отпусков автографик возрастает, говорят полицейские. А значит, растет и угроза ДТП. На самых опасных участках контроль за дорожным движением усиливается. А в информационном пространстве стражи порядка усиливают разъяснительную работу.

ЛЮФТ:

— Уважаемые водители! Будьте осторожны. Не забывайте, что один неправильный манёвр может решить судьбу не одного человека.


Диана Салихова

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