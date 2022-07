Безопасность на дороге: видеоподкаст на YouTube от полицейских СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Видеоподкаст от полицейских СКО. Стражи порядка прибегли к новому формату профилактики ДТП. В видео они рассказали о сложных участках республиканской трассы «Нур-Султан — Петропавловск».

ЛЮФТ:

— Сейчас мы находимся на одном из оживлённых участков дорог СКО. Какие меры предпринимают полицейские и почему происходят ДТП, узнаем у патрульных полицейских.

Одна из съёмочных локаций — вблизи села Аралагаш. Здесь высок риск аварии с участием животных. Об опасности предупреждает знак «Перегон скота». Дополнительно внимание автомобилистов привлекает макет коровы. Однако несчастные случаи всё же бывают.

ЛЮФТ:

— Факт был в этом месяце. Буквально на этом же километре, на 425 км, автодороги «Нур-Султан — Петропавловск.

— Выбежала лошадь на трассу, да, в тёмное время суток, в условиях недостаточной видимости, и водитель не успел среагировать.

Лошадь погибла, машина получила повреждения. Чтобы избежать подобных происшествий, нужно обращать внимание на дорожные знаки и снижать скорость на опасных участках, напоминают полицейские. Съёмки проходят и возле макета патрульной машины вблизи села Астраханки, у измерителя скорости. Там же, у перехода, установлен макет детей, готовых перейти дорогу.

Раиль Галиев — старший инспектор управления МПС ДП СКО: