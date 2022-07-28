173 млрд тенге вложат в развитие с/х

Новости МТРК

18:08 28 Июля 2022

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В Казахстане планируют инвестировать более 173 млрд тенге на повышение производительности труда в сельском хозяйстве в этом году. В первую очередь, планируется приобретение новой спецтехники. В результате автопарк обновится на 15 процентов. По информации профильного министерства, в стране наблюдается положительная динамика в этом направлении. Так, соответствующий запас техники в 2017 году изменился на 2,7%, в прошлом году обновился на 4,3%. Уже в этом году аграрии страны приобрели 147 тыс. тракторов, 38 тыс. комбайнов, почти 5 тыс. посевных комплексов и 77 тыс. сеялок. Также планируется увеличение площади земель до 265 тыс. га с применением капельного и дождевого орошения. Кроме того, в этом году на 18% увеличится объем семян высокого качества. Значительные средства будут направлены и на субсидирование животноводства.


Диана Салихова

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