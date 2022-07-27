Вместе веселее: жители Вагулино благоустраивают родное село

Новости МТРК

17:59 27 Июля 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Жители села Вагулино Кызылжарского района своими руками благоустраивают родное село.

Пенсионеры, волонтёры и товаропроизводители красят фасады домов и приводят в порядок придомовую территорию. Все расходы на краски, трафареты и необходимого инвентаря взяло на себя местное предприятие — ТОО «СК Вагулинское». Оказывают помощь и работники товарищества. В селе проживают 635 человек. Идею регулярно наводить порядок на улицах села озвучили на местном собрании жителей. Акция реализуется в рамках проекта «Біздің ауыл», которую инициировал глава региона.


Жанель Бисенбаева

Читайте также

Продажи коллекционных монет QULAN стартуют в Казахстане
Аким области Кумар Аксакалов поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником
Жительница села Бесколь открыла свой бизнес благодаря госпрограмме «Енбек»
В городском акимате прокомментировали ситуацию с инженерными сетями дома по улице Порфирьева,60
Казахстанцам предлагают обсудить концепцию нового закона по энергетике
2 сотрудника антикора осуждены за коррупционные преступления
Новости МТРК 05.07.2022
Женщину, потерявшую память, разыскали полицейские СКО
Какие предприятия получат паспорт готовности к зиме
Бойцы «Жасыл Ел» снова на страже чистых лесов
19,2 млн человек — численность населения Казахстана
40 правонарушений в быту за 8 дней выявили полицейские Петропавловска