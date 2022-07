Вместе веселее: жители Вагулино благоустраивают родное село

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Жители села Вагулино Кызылжарского района своими руками благоустраивают родное село.

Пенсионеры, волонтёры и товаропроизводители красят фасады домов и приводят в порядок придомовую территорию. Все расходы на краски, трафареты и необходимого инвентаря взяло на себя местное предприятие — ТОО «СК Вагулинское». Оказывают помощь и работники товарищества. В селе проживают 635 человек. Идею регулярно наводить порядок на улицах села озвучили на местном собрании жителей. Акция реализуется в рамках проекта «Біздің ауыл», которую инициировал глава региона.