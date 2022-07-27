Улицам мкрн «Солнечный-2» дали названия

Новости МТРК

18:01 27 Июля 2022

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Шанырак, Шабыт, Аккайын, Достык. Такие названия теперь будут иметь улицы в мкрн-е «Солнечный-2». Итоговое голосование по этому вопросу сегодня состоялось на публичных слушаниях.

Улицы в мкрн-е долго были безымянными. Это осложняло вызов скорой помощи, пожарных, таксистов.

АЛИЯ БЕЙСЕНОВА, руководитель отдела культуры и развития языков акимата г.Петропавловска:
— 8 июля 2022 года ходатайства были рассмотрены рабочей группой. По результатам заседания было рекомендовано присвоить следующие наименования улицам в мкрн-е «Солнечный-2». Материалы по присвоению наименований улицам были направлены в городской маслихат для рассмотрения. Уважаемые депутаты, просим вас рассмотреть данное ходатайство.

Предложенные на слушаниях названия улиц депутаты единогласно поддержали. Пришли сегодня и неравнодушные жители «Солнечного», они высказали свое мнение по поводу новых названий.

ЛЮФТ:
— Почему одну улицу не назвать бы именем писателя? Булгакова, например. У нас много узбекских писателей, русских, азербайджанских, таджикских.

 Аскар Хабибулин — заместитель акима г.Петропавловска:
— Вы, наверное, заметили, что нет ни одного имени в названиях. То есть, мы имена не присваивали. Во-первых, это окраина города. Чтобы не вызывать противоричивые ситуации, было решено дать улицам нейтральные названия.

Имена получили 16 улиц. Каждой постарались подобрать нейтральное название: Шанырак, Ынтымак, Саяхат, Баянды, Думан, Улытау и так далее.


Диана Салихова

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