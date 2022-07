Трудоустройство студентов обсудили на общественном совете СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

1500 абитуентов стали студентами Kozybayev University в прошлом году. Это на тысячу человек меньше, чем в 2020-ом. В местной альма-матер это объясняют тем, что требований при поступлении стало больше, а проходной балл для педагогических специальностей повысился. Об этом говорили на заседании общественного совета области, одной из повесток которого стало трудоустройство студентов.

МАЙРА ВАЛИЕВА, директор департамента академической деятельности Kozybayev University:

— В прошлом году процент трудоустройства по мнению «Атамекен» составил 85%, т.е. по тем программам, которые вошли в рейтинг. А так, в целом, это 78%. В настоящий момент у нас трудоустройство выпускников составляет 30%. Мы выдали дипломы, сейчас уже выпускники трудоустраиваются.

Но кем они трудоустраиваются после выпуска? Остаются ли в СК? Эти вопросы поднял гендиректор ТОО «Радуга». У Дмитрия Шарапаева на предприятии большинство работников — люди старше 40 лет, зачастую без высшего образования. Для новых современных производств нужны молодые грамотные специалисты. Таких немного. Большинство знают только теорию, а с производственной практикой не справляются.

ДМИТРИЙ ШАРАПАЕВ, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Выпускник бакалавриата, получив, к примеру, диплом инженера, обладающий теоретическими знаниями, имеющий опыт работы официанта, продавца, бармена, но ни в коем случае по своей специальности. Т.е. существующие механизмы производственных практик, по примеру нашего предприятия, не выгоден студенту, не удобен предприятию.

Дмитрий Шарапаев считает, что выпускать студентов нужно, учитывая требования местного рынка. Дипломированный специалист должен быть востребован на предприятии, знать хотя бы основы профессии не только в теории. Члены совета приняли решение обсудить вопрос производственной практики. Говорили на заседании и о доступности общественного транспорта для лиц с ограниченными возможностями.

ТАТЬЯНА БЕРЕСКАЯ, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Из 386 городских остановок 60% оборудованы для маломобильных групп населения заездными карманами и подстановочными площадками. Автовокзал г.Петропавловска полностью соответствует требованиям доступности услуг лиц с ограниченными возможностями.

Из 16 имеющихся автостанций лишь 7 имеют пандусы для тех, кто передвигается на кресло-колясках. А железнодорожный вокзал после реконструкции полностью соответствует требованиям для лиц с ограниченными возможностями.