Североказахстанский судья международного класса Владимир Витченко стал заместителем главного судьи турнира в Грузии

Спорт

17:47 27 Июля 2022

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В минувшие выходные в Грузии состоялся международный турнир по каратэ «2nd open Caucasus cup». В нём приняли участие команды из Армении, Грузии, Турции и Казахстана. Североказахстанский судья международного класса Владимир Витченко получил почетную должность заместителя главного судьи турнира. Он провёл судейский семинар. В 2017 году он прошел обучение в Японии на абсолютном Чемпионате мира. Имеет опыт проведения республиканских и международных турниров Всеказахстанской организации кекушинкай каратэ и Северо-Казахстанского областного филиала.


Анастасия Кузнецова

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