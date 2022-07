Североказахстанский судья международного класса Владимир Витченко стал заместителем главного судьи турнира в Грузии

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В минувшие выходные в Грузии состоялся международный турнир по каратэ «2nd open Caucasus cup». В нём приняли участие команды из Армении, Грузии, Турции и Казахстана. Североказахстанский судья международного класса Владимир Витченко получил почетную должность заместителя главного судьи турнира. Он провёл судейский семинар. В 2017 году он прошел обучение в Японии на абсолютном Чемпионате мира. Имеет опыт проведения республиканских и международных турниров Всеказахстанской организации кекушинкай каратэ и Северо-Казахстанского областного филиала.