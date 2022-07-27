Продажи коллекционных монет QULAN стартуют в Казахстане

Новости МТРК

17:52 27 Июля 2022

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Национальный Банк Казахстана начинает продажу коллекционных монет QULAN из серии монет «Флора и фауна Казахстана». Продажи стартуют 27 июля. Реализовывать монеты будут через интернет-магазин НБК. Кулан – редкий вид животного из семейства лошадиных. В Казахстане кулан встречался на Устюрте и Мангышлаке и исчез к 30-м годам прошлого века. В 1953 году на остров Барсакельмес в Аральском море были завезены туркменские куланы. А с 1982 года начались работы по их акклиматизации в национальном парке «Алтын-Эмель», Бетпак-Дала и в северном Актау.

Анастасия Кузнецова

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