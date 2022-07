Почти 17 млн долларов инвестицей вложили иностранцы в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Почти 17 млн долларов. Столько вложили иностранные инвесторы в СК в первом квартале этого года. По данным Национального банка, в экономику страны вложили 6,8 млрд долларов инвестиций. По сравнению с 2017-м, эта сумма больше на 24,4%. Первое место в рейтинге занимает Атырауская область. Сюда вложили 2,4 млрд долларов. Заметно увеличился объем вложенных инвестицей в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях. А вот снизился — в В Акмолинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

Жанель Бисенбаева