Почти 17 млн долларов инвестицей вложили иностранцы в СКО

Новости МТРК

18:24 27 Июля 2022

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Почти 17 млн долларов. Столько вложили иностранные инвесторы в СК в первом квартале этого года. По данным Национального банка, в экономику страны вложили 6,8 млрд долларов инвестиций. По сравнению с 2017-м, эта сумма больше на 24,4%. Первое место в рейтинге занимает Атырауская область. Сюда вложили 2,4 млрд долларов. Заметно увеличился объем вложенных инвестицей в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях. А вот снизился — в В Акмолинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

Жанель Бисенбаева

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