«Мечтала об этом с детства!» — североказахстанка о жизни загородом

Крик питуха, лай собак, утиный гомон и писк цыплят. Все эти уютные звуки нашу съёмочную группу ненадолго отправили в атмосферу загородной жизни. О такой Ирина Фишбух мечтала с раннего детства. Ради собственных желаний 32-летняя бизнесвумен приобрела в одном из кооперативов дачный участок. Трудно представить, что буквально несколько лет назад, на этом месте стоял ветхий дом с заросшими до окон сорняками. Ту самую сказочную атмосферу Ирина, кстати, прочувствовала ещё тогда — при первой встрече. Позже картинка в реальности начала прорисовываться яснее.



ИРИНА ФИШБУХ, жительница г. Петропавловск: