«Мечтала об этом с детства!» — североказахстанка о жизни загородом

Новости МТРК

17:51 27 Июля 2022

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Крик питуха, лай собак, утиный гомон и писк цыплят. Все эти уютные звуки нашу съёмочную группу ненадолго отправили в атмосферу загородной жизни. О такой Ирина Фишбух мечтала с раннего детства. Ради собственных желаний 32-летняя бизнесвумен приобрела в одном из кооперативов дачный участок. Трудно представить, что буквально несколько лет назад, на этом месте стоял ветхий дом с заросшими до окон сорняками. Ту самую сказочную атмосферу Ирина, кстати, прочувствовала ещё тогда — при первой встрече. Позже картинка в реальности начала прорисовываться яснее.


ИРИНА ФИШБУХ, жительница г. Петропавловск:

— Когда я была маленькая я мечтала, что у меня будет хозяйство, буду жить в деревне, привозить маме молоко и муж у меня будет трактористом. Отчасти, это, наверное, запало мне в душу. Хотя у меня не было бабушки в деревне, к которой я бы ездила. У меня была любовь к этой романтике, и об этом желании я вспомнила здесь, когда приобрела хозяйство.

Позже Ирине пришла идея о разведении птиц, причём не простых, а редких пород. Сопровождала нас весь съёмочный процесс вот эта индюшка. Чувствует здесь себя она, в принципе, как и все пернатые, хорошо. Очаровательное животное любит ласку и внимание своей хозяйки.

А вот это шелковые куры. Недаром их называют украшением подворья. Главная особенность этих птиц — удивительное оперение.

ЛЮФТ
— Это петушок шёлковой породы. У них особенное строение пера, поэтому они такие мягкие и пушистые, как котята. Они не могут летать и их часто держат для украшения двора.

В птичьем дворе живут ещё фазаны, куры пород мараны, лакенданзи и бентамки. Последние напоминают петушков из доброй советской сказки, говорит Ирина. Дополняет атмосферу вот этот пруд с утками. Пернатые очень любят поплескаться в воде.


ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:
— Разводит наша героиня не только редких птиц. Вот в этом уютном уголочке, например, живут камерунские карликовые козы. Милые и очень дружелюбные животные любят полакомиться фруктами и овощами.

Коза по кличке Изабелла даёт вкусное и полезное молоко. На праздник «Наурыз», кстати, она подарила своей хозяйке козлёночка Прошу. Живёт теперь семейство вместе. В планах у Ирины — приобрести домик в деревне. Там девушка хочет растить карликовых коров, лошадей, а возможно, и пони.


Жанель Бисенбаева

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