Готова ли система здравоохранения к новым «сюрпризам» инфекций?

Вариант «омикрона» — подтип ВА.5. Этот новый штамм короновируса обнаружили в Казахстане в июне этого года. Его особенности — легкое течение. Сейчас в стране наблюдается рост заболевших — заражены 2,5 тысячи человек. Из них госпитализированы всего 10%. За первое полугодие мобильные бригады выезжали 815 тысяч раз. Из них 50 тысяч — к пациентам с подозрением на коронавирус. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вячеслав Дудник, вице-министр здравоохранения РК

— На амбулаторном уровне получают лечение свыше 93% пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция из 20 тысяч, которые лечатся. Для своевременного оказания медицинской помощи пациентам с ковид на уровне первичной медико-санитарной помощи организовано 2380 мобильных бригад, из них более 1000 на селе. При этом, в резерве имеется более 1600 мобильных бригад.

Вице-министр здравоохранения говорит, что инфекционных коек хватает.

Вячеслав Дудник, вице-министр здравоохранения РК

— По состоянию на 27 июля стационарную помощь при КВИ оказывают 180 мед организаций с мощностью 4505 коек, занятость коек составляет 30%. Госпитализировано сегодня 1342 пациента. В резерве имеется более 20 тысяч инфекционных коек в 138 мед организациях.

В реанимации сейчас находятся 3% пациентов, в прошлом году было 7%. Из 580 коек заняты 44. На стационарном лечении — дети до 18 лет — это 36%, взрослые — 64%. Хватит ли всем вакцин? На этот вопрос ответила главный санитарный врач страны.

Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохрнения, главный государственный санитарный врач

На сегодня около 1,5 млн доз вакцин есть. Это 180 тысяч — казвака, чуть больше миллиона двухсот — синофарма и около 55 тысяч вакцин — пфайзера. Что касается дополнительного закупа вакцины, то сегодня мы сделали заявку на закуп вакцины пфайзер. Это 300 тысяч доз вакцины. Дополнительно 500 тысяч доз казвака мы также заявили.

И ещё об одной глобальной ЧС в области здравоохранения. С начала мая в полутора десятках стран мира были зафиксированы случаи редкого инфекционного заболевания — обезьяньей оспы. Сейчас она «покоряет» Европу. Каков риск в Казахстане?

Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохрнения, главный государственный санитарный врач

— К странам высокого риска относятся Европейские страны. Мы относимся к стране к более низким рискам распространения обезьяньей оспы. Если помните, все мы до 1980 года получали вакцину против натуральной оспы. При этом, вирус натуральной оспы и вирус обезьяньей оспы — это близкородственный вирус. По данным ученым все те, кто получил вакцину против натуральной оспы — защищены.

А пока, ВОЗ говорит, что всему населению вакцинироваться от обезьяньей оспы не нужно. Потому что передача инфекции идет при физическом контакте с зараженными дикими животными или через укусы. Более месяца назад Казахстан получил тест-системы из Роспотребнадзора. Диагностику оспы будут проводить при характерной клинической картине.