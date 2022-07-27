«Без надзора»: 14-летний подросток распивал спиртное в одном из дворов Петропавловска

Новости МТРК

18:06 27 Июля 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Летние каникулы — «горячая пора» для ювенальных полицейских. Время рейдов по безопасности подростков, которые летом значительную часть времени предоставлены самим себе. В рейдах с полицейскими участвуют представители органов образования и опеки, общественники. Так, недавно на канал «102» обратились горожане. Сообщили, что подростки распивают спиртное во дворе многоквартирного дома. При проверке информации полицейские обнаружили 14-летнего подростка в состоянии опьянения.

ЛЮФТ:

-А куда ходишь? — В «Кызылжар» — В «Кызылжар»? Ну, молодец. А зачем ты тогда глоток пива делал? А родители знают, что ты после тренировок пошёл гулять?

Родители мальчика были на работе. Позднее полицейские сделали проверку по месту жительства. Изучили условия жизни подростка, провели профилактическую беседу с родителями.

Константин Петров, и.о. начальника отделения ювенальной полиции ОМПС УП г. Петропавловска
— Данные акции во время летних каникул у нас проводятся на регулярной основе. Проверяются парки, скверы, устанавливается купание в неустановленных местах.

Главная цель проводимой работы — свести к минимуму риск несчастных случаев, снизить вероятность совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении них. С начала года в городе выявили 40 подростков, употребивших алкоголь. За ночные гуляния несовершеннолетних привлекли к ответственности 426 законных представителей. 12 владельцев увеселительных заведений оштрафованы за то, что допустили пребывание в них подростков в ночное время без сопровождения родителей.


Анастасия Кузнецова

Читайте также

Бизнес-форум для предпринимателей АНК
Рыбак «выловил» ружьё в Петропавловске
Пункт пропуска «Кызылжар» через границу РФ открыт
Новости МТРК 05.07.2022
Новости МТРК 20.07.2022
6 магистров североказахстанцев выпустились в академии государственного управления при президенте РК в этом году
Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане
Без вести пропавшую бабушку нашли в лесу полицейские
Как повысить доходы сельчан?
Кредиты в двух банках на 4 миллиона тенге по указанию аферистов взял житель Петропавловска
С начала года с помощью служебных собак полицейские изъяли 187 кг наркотиков
19,2 млн человек — численность населения Казахстана