«Без надзора»: 14-летний подросток распивал спиртное в одном из дворов Петропавловска

Летние каникулы — «горячая пора» для ювенальных полицейских. Время рейдов по безопасности подростков, которые летом значительную часть времени предоставлены самим себе. В рейдах с полицейскими участвуют представители органов образования и опеки, общественники. Так, недавно на канал «102» обратились горожане. Сообщили, что подростки распивают спиртное во дворе многоквартирного дома. При проверке информации полицейские обнаружили 14-летнего подростка в состоянии опьянения.

