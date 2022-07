Почти 400 пожаров произошло в области с начала года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Июль для североказахстанцев выдался жарким. +35 градусов тепла на столбике термометра. Купальный сезон в самом разгаре. В целях профилактики спасатели ежедневно проводят рейды на водоемах. Предупреждают жителей об обманчивости водной стихии и напоминают о правилах безопасного отдыха. Уведомляют жителей и посредством смс-сообщений.

Жаркая погода это не только купание в реке или озере, она также создает риск возникновения пожаров. С начала года в области зафиксировано 394 возгорания. В итоге погибли 30 человек, травмы различной степени тяжести получили 7 североказахстанцев. Были и другие происшествия.

ДУЛАТ ШУРМАНБАЕВ, в.р.и.о. начальника отдела по ЧС, Кызылжарский район:

— За истекший период 2022 года на территории Кызылжарского района зарегистрировано 49 пожаров. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе — 35 пожаров, что составляет 76,7% от общего числа пожаров, 7 пожаров на автотранспорте, 4 лесных пожара на общей площади — 28,3 га.

О правилах безопасности пожарные регулярно напоминают и дачникам.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Сжигание сухой растительности, мусора, сухостоя на территории дачных участков, на территории Петропавловска категорически запрещено. Предусмотриваются 2 статьи об административных правонарушениях. Это 410 статья кодекса, которая гласит о невыполнении и несоблюдении правил пожарной безопасности и 336 статья кодекса, которая гласит несоблюдение правил содержания атмосферного воздуха при сжигании и складировании бытовых отходов. Это карается шртафными санкциями на физические лица в размере 20 МРП.

Иметь средства пожаротушения, следить за костром и мангалом, не разжигать огонь близ деревянных домов и других построек — это элементарные правила безопасного отдыха.