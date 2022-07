YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Выгодное сотрудничество! По итогам пяти месяцев взаимная торговля СКО со странами Евразийского экономического союза превысила 217 млн долларов.

Большая часть средств приходится на импорт. За январь — май в регион завезли товаров на 187,8 млн долларов. Экспорт составил почти 30 млн долларов. Наибольший удельный вес в общем объеме внешнеторгового оборота области со странами ЕАЭС занимает Российская Федерация — 97,4%. На Республику Беларусь приходится почти 3%, Кыргызскую Республику — 0,2%.