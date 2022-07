В СКО за 6 месяцев задержали свыше 500 пьяных водителей

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

За 6 месяцев 2022 года на дорогах области задержали 543 пьяных водителя. По вине нетрезвых автомобилистов произошло 9 ДТП, в которых 3 человека погибли, 9 — были ранены. До 7 лет лишения свободы грозит 35-летнему сельчанину из района М.Жумабаева. Он один из участников ДТП, которое произошло 19 июля на 645 км. автодороги республиканского значения «Челябинск-Новосибирск». Возле с. Каракога машина, в которой находилась семья россиян, столкнулась автомобилем, выехавшим на встречную полосу. Водитель, который им управлял, был пьян. Гражданка России скончалась на месте, её 7-летний сын госпитализирован. Всего с начала года в СКО зарегистрировано 127 ДТП, в которых 19 человек погибли, свыше 190 были ранены.