В Кызылжарском районе функционирует 7 современных овощехранилищ

Это овощехранилище в селе Архангельское Кызылжарского района. Оно принадлежит ТОО «Елим-Кызыл Жар». Сейчас помещение для картофеля и моркови, вместимостью 3 тысячи тонн, пустует, так как вся продукция продана. С 15 августа до конца сентября его заполнят на 100%.

МАКСИМ ИВАНОВ, коммерческий директор ТОО «Елим-Кызыл Жар»:

— Мы снабжаем г.Петропавловск овощной продукцией 10,5 месяцев. Это картофель, морковь и свекла. Сейчас у нас есть спрос в других регионах Казахстана — Акмолинской, Костанайской, Актюбинской областях. Мы расширяемся, увеличиваем посевные площади, хранение.

26 апреля в товариществе приступили к строительству еще одного современного хранилища. Его вместимость как у предыдущего, но находиться здесь с 20 августа будет только картофель. Овощехранилища в ТОО «Елим-Кызыл Жар» оснастили голландским оборудованием. Управлять им может один человек через специальный шкаф и мультисервер. Продовольственный картофель хранится при температуре 3-4 градуса. Все показатели, в том числе вентиляция и необходимый уровень влажности поддерживаются ежесуточно. Перед тем, как картофель размещают в хранилище, он попадает в приемный бункер. Оборудование новое, компания купила его в Нидерландах.

Вот этот красивый молодой картофель уже прошел через приемный бункер. С его помощью отсеивается земля и мусор, а также отсортировывается семенной картофель. ТОО «Елим-Кызыл Жар» отвело под него 220 гектаров своей земли, еще на 25 — растет морковь и свекла. Производитель работает только с импортными сортами голландской и немецкой селекции.

АМАНЖОЛ САКЕНОВ, руководитель отдела сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Кызылжарского района:

— Выращиванием овощных культур в районе занимается 41 сельхозформирование. В текущем году посевные площади составили порядка 1,5 тыс. гектаров. Для хранения овощных культур в районе имеется 20 овощехранилищ с единовременным хранением порядка 25 тыс. тонн в год. В прошлом году в районе было построено 2 современных овощехранилища объемом 7,5 тыс. тонн. В текущем году ведется строительство еще одного овощехранилища на 3 тыс. тонн овощей.

На территории Кызылжарского района функционирует 7 современных овощехранилищ.