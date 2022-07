После критики К.-Ж. Токаева: как решат ситуацию с сахаром и ростом цен?

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«В магазинах творится позор»! Так глава государства кратко и доступно охарактеризовал ситуацию роста цен на продукты. После чего, Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства сделал выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. С жёсткой критики работы кабмина прошло почти полмесяца. Что сделано за этот период на площадке службы центральных коммуникаций журналистам отчитались сами чиновники.

БАХЫТ СУЛТАНОВ, министр торговли и интеграции РК:

— Перед правительством стоит конкретная задача разработать программу сахарной отрасли. Мы будем отрабатывать и вопросы субсидирования, встречных обязательств со стороны товаропроизводителей. Поддержка наших отечественных фермеров и заводов важна, чтобы своевременно обеспечивалась сырьевая база этого важного продукта.

В стране функционируют 4 сахарных завода. Из-за недостатка сырья загруженность их именно свекловичным сахаром остаётся на низком уровне. Основная причина снижения урожая — сокращение посевных площадей. Она уменьшалась десятилетиями. Но, даже тогда внимание на этом никто не заострил. Так, в 90-ых годах площадь посевов составляла 85 тысяч гектаров, к 2014-ому участки резко сократилась до 1,2 тысяч гектаров. По словам министра сельского хозяйства, анализ себестоимости показал, что без субсидий производство сахарной свеклы является нерентабельным и убыточным. Тем не менее, в этом году произведут 44 тысяч тонн свекловичного сахара и 225 тысяч тонн тростникового. Таким образом, самообеспеченность прогнозируется на уровне 49%. Но, всё же что насчёт импорта?



ЕРБОЛ КАРАШУКЕЕВ, министр сельского хозяйства РК:

— С марта потребность внутреннего рынка обеспечивается за счёт производства сахара из тростникового сырца и импорта в рамках тарифной льготы. С марта был введён запрет на экспорт сахара из России. Она была основным экспортером. Из выделенных объёмов квот на беспошлинный ввоз сахара распределены 250 тысяч тонн квоты. Из них 110 тысяч тонн сырца, 139 тысяч тонн сахара. Оставшиеся объёмы квот распределят на следующей неделе.

В рамках квоты на территорию страны завезли почти 140 тысяч тонн сахара. Ещё 71 тысячу тонн трейдеры должны были доставить в мае, но из обещанного объёма привезли только 33%. Список недобросовестных торговцев на слайде. Их квоты аннулируют и распределят между производителями сахаросодержащей продукции. Министр считает, что это позволит стабилизировать цены и не допускать снижения загруженности перерабатывающих предприятий.