Мини-футбольные поля и спортивные площадки устанавливают в Кызылжарском районе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На летних каникулах большинство мальчишек и девчонок практически все свое свободное время проводят на улице. Играют в игры, знакомятся и общаются. Маленькие жители села Белого о такой площадке мечтали давно. В местной школе учатся 107 детей. Многие из них три летних месяца проводят в родном селе и практически никуда не выезжают. Потому ребята хотят проводить досуг активно.

БЛИЦ:

— Это первая детская площадка, первое грандиозное строительство и наши дети просто счастливы.

— Поле очень хорошее, на нем есть газон, очень хорошо в футбол играть, раньше мы играли на песке и на земле, сетка была дырявая.

— Площадка отличная, особенно мне нравится кружиться

Площадку в селе Белом Кызылжарского района, которая стоит около 15 млн тенге, установило ТОО «STRONG SERVICE». Сейчас подрядчик доделывает аналогичный объект для досуга маленьких сельчан в Байтереке.

МАРЛАН ТАМАНОВ, представитель ТОО «STRONG SERVICE»:

— Приступили где-то в июле, ждали сетку из России, вот сейчас идет стройка спортивной и футбольной площадок. На днях закончим, до 1 августа.

Такая же площадка до конца лета появится с селе Прибрежном Кызылжарского района.

САРА АЛДАЕВА, руководитель Кызылжарского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта:

— В Кызылжарском районе созданы условия для развития спорта. За последние годы в сфере спорта введены в эксплуатацию 8 спортивных комплексов в селах Якорь, Тепличное, Бесколь, Большая малышка, Вагулино, Рассвет. Также у нас 6 физкультурно-оздоровительных центров при районных домах культуры.

Такие места посещают, как дети, так и взрослые.