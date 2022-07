Мастер-класс по личному росту для женщин проходит в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Инклюзия, равенство, технологичность и инновации — главные темы двухдневного мастер-класса для женщин с активной жизненной позицией. Реализуется он в рамках проекта «Центр инклюзивного парламентаризма».

ЖАМИЛЯ БАЙЖЕНОВА, председатель ОО «Woman without borders»:

— Цель проекта — мобилизовать активных людей различных слоев населения. Обучить их инновациям технологии. Прием заявок начался в марте этого года. Было принято 44 заявки.

В первый отборочный этап прошли 30 человек. В течение месяца участники обучались онлайн. Узнали, как подготовить документацию для участия в раличных проектах, госпрограммах, как привлечь волонтеров и взаимодействовать со СМИ.

БОТАГОЗ САДУ, участница мастер-класса:

— Было очень интересно. Инклюзивное образование это очень важно. У меня есть среди родственников люди, которые нуждаются в более глубоких знаниях для того, чтобы помочь. Сейчас появляются новые технологии в обучении, вовлечении.

С 26 по 27 июня проходит второй этап мастер-класса. Обучение посвящено темам: «Личный бренд», «Составление бизнес плана», «Ораторское мастерство» и «Социальный блогинг», а также игра по нейрографике. По итогам проекта участницы будут презентовать свои идеи. Лучшие получат поддержу от наставников в реализации своих задумок.