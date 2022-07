До Олимпиады в Париже осталось 2 года: подготовка и новшества

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

До Олимпиады в Париже осталось 2 года. Сейчас казахстанские спортсмены, также как и их тренеры ведут активную подготовку. В столице не так давно состоялось заседание с участием министра культуры и спорта Даурена Абаева. На совещании обсуждали подготовку к глобальным соревнованиям. Говорили и о том, какие условия будут созданы для спортсменов и тренеров.



Даурен АБАЕВ, министр культуры и спорта РК

— Результаты Олимпийских игр в Париже станут показателем нашей профессиональной подготовки. За него лично несут ответственность руководители федерации, тренеры, специалисты соответствующей отрасли и я.

В системе подготовки спортсменов есть и проблемные вопросы, которые требуют большой работы по их решению, отметил министр. В этом году по всей стране планируют построить 10 физкультурно-оздоровительных комплексов. 4 из них — в Северо-Казахстанской области.

Сергей МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО

— Также, продолжают свое строительство 4 ФОКа в районе им. Г.Мусрепова, Есильском, Жамбылском и Айыртауском. Хочется отметить, что в Тайыншинском районе планируем открыть хоккейный корт и в Айыртауском районе тоже. Для наших спортсменов на базе школы-интерната-колледжа строится общежитие на 244 места.

Хорошая новость есть для спортивных судей. До 2024 года зарплата специалистов будет поэтапно увеличена. А с 1 июля этого года больше стали размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, подготовившим чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и чемпионов мира по олимпийским видам спорта с 24 до 100 МРП. В среднем, с 73 тыс. до 318 тыс. тенге. Кто из североказахстанских спортсменов поедет на Олимпийские игры пока неизвестно. Но есть предположения по какому виду спорта может быть выдана лицензия.

Сергей МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО

-Велоспорт, вольная борьба, греко-римская борьба и легкая атлетика. Эти виды спорта наши профилирующие, где у нас есть надежды на наших спортсменов.

А прямо сейчас североказахстанский легкоатлет Михаил Литвин демонстрирует результаты труда на чемпионате мира в Америке.

Александр Окованцев, старший тренер СДЮСШОР по лёгкой атлетике

-По поводу подготовки к Олимпийским играм, которые состоятся в Париже в 2024 году, я могу сказать на примере своего ученика Михаила Литвина, который сейчас находится на чемпионате мира в Америке. Там он бежал в полуфинале занял общее 16 место. Я считаю, что это очень неплохое достижение.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже с 26 июля по 11 августа.