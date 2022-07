В СКО ликвидировали 101 юридическое лицо

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В северном регионе по решению Специализированного межрайонного экономического суда ликвидировали 101 юридическое лицо. В основном речь идет о бездействующих предприятиях. Официально на территории области почти 11 тысяч юридических лиц, из них 97,6% являются малыми предприятиями, в которых трудятся до 100 человек. В отраслевой структуре наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельского, лесного и рыбного хозяйства, образования. Действующими являются свыше 9 тысяч юридических лиц, из них активные — 62,6%, временно неактивные — 28,6, вновь зарегистрированные — 8,9%. Наибольшее количество руководителей женщин работают в сферах: образования, финансовой и страховой деятельности, здравоохранения и социальных услуг, операций с недвижимым имуществом, искусства, развлечения и отдыха.