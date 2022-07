В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания КВИ

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего человек с положительным результатом ПЦР-теста обнаружили в Нур-Султане — 806, в Алматы — 532, в Карагандинской области — 130. Напомню, с 21 мая в желтую зону вошла столица, остальные города в зеленой зоне. Что касается Северо-Казахстанской области, то за прошедшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 8 человек. По данным на 25 июля, по стране лечение от коваргного вируса получают свыше 18 тысяч человек. В стационарах находится 1280 пациентов, остальные получают лечение амбулаторно.