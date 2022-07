Половина мясопереработчиков в СКО обанкротилась

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В торговых сетях Северо-Казахстанской области чаще можно найти импортные продукты питания. Отечественные производители в регионе представлены небольшими предприятиями, ориентированными на качество, а не на количество. По данным Палаты предпринимателей СКО, за последние пять-семь лет число компаний-переработчиков мясной продукции в области сократилось вдвое. Местные предприниматели часто поднимают вопрос несправедливой конкуренции с импортом в плане проверок качества и безопасности продукции. В Атамекене отмечают, что вышеозвученные проблемы характерны для всей страны. Но в СКО ситуация усугубляется и тем, что этот регион является приграничным. По информации Палаты предпринимателей, в настоящее время объёмы импорта продовольствия в Казахстан достигают критического уровня с точки зрения продовольственной безопасности.

Евгений Золотарев, председатель Комитета АПК ПП СКО

— Еще весной на одном из совещаний с участием центрального аппарата «Атамекен» и регионов было озвучено, что по итогам 2021 года закуплено импортного продовольствия на $4,9 млрд. Эту гигантскую сумму мы отрываем от нашего внутреннего рынка производства продуктов питания и отдаем производителям других стран. Сегодня все мы столкнулись со скачком цен на продовольствие, вызванным внешними факторами. Это еще раз подтверждает, насколько важно помнить о своей продовольственной безопасности. Сегодня настало время поддерживать и развивать отечественное производство.