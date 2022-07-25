Итоги спартакиады «Ак бидай-2022»

Спорт

18:06 25 Июля 2022

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В СК подвели итоги летнего спортивного праздника «Ак бидай-2022»! Спартакиада стартовала 20 июля в Акжарском районе.

Пять дней свыше тысячи спортсменов из всех районов области соревновались в 14 видах спорта. В программе спортивного праздника были футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая и тяжёлая атлетики, вольная борьба, бокс, стрельба и настольный теннис. Во всём этом быстрее, сильнее и ловчее оказались спортсмены из Кызылжарского района. Они заняли первое почётное место. Серебряные медали вручили акжарцам. Бронзу увезли в Тимирязевский район.


Жанель Бисенбаева

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