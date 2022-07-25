Аулу Жанажол в районе Шал-Акына — 90 лет

Новости МТРК

18:10 25 Июля 2022

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Жители аула Жанажол устроили большой праздник — установили юрты и накрыли дастарханы. Для всех гостей организовали концертную программу и провели конкурсы национальных игр.

Сегодня в ауле живет 400 человек. С юбилеем их поздравил заместитель акима района Арман Дуйсенбинов. Также он рассказал о проводимой работе по улучшению жизни на селе.

АРМАН ДУЙСЕНБИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА РАЙОНА ШАЛ АКЫНА
— В прошлом году отремонтирована подъездная дорога к селу Жанажол. Также планируем создать центральную систему водоснабжения для 4 сел, а именно Жанажол, Кенес, Бирлик, Жанаталап.

ТОО «Азко-Жанажол» — местный меценат. Его глава построил здесь спортивно-оздоровительный комплекс. В дальнейшем установит футбольное поле, спортивные тренажеры и детскую площадку.
Приехал на свою малую родину карагандинский депутат Бейбит Досжанов, он вручил средней школе имени Галыма Малдыбаева сертификат в 1 миллион тенге.

БЕЙБИТ ДОСЖАНОВ, УРОЖЕНЕЦ А.ЖАНАЖОЛ

— Пусть будет больше таких значимых мероприятий. Хочется поблагодарить организаторов за такой праздник.

Сегодня жители аула отмечают, что Жанажол с каждым годом становится все лучше, позитивные изменения наблюдают и те, кто сейчас проживает в других городах Казахстана. Ляйля Базарбекова приехала поздравить родное село из Нур-султана.

ЛЯЙЛЯ БАЗАРБЕКОВА, УРОЖЕНКА А.ЖАНАЖОЛ
— Сегодня родному ауылу 90 лет, в будущем, надеюсь, что отметим 100-летие. Пусть процветает Жанажол и патриотов своей родины становится больше.

В этот день в ауле провели национальные игры. Выявляли сильнейших в кокпаре и борьбе. Победителей наградили ценными подарками. По традиции установили здесь юрты и алтыбакан, накрыли щедрый дастархан. И, конечно, организовали концертную программу.

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