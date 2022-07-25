Аулу Жанажол в районе Шал-Акына — 90 лет

Жители аула Жанажол устроили большой праздник — установили юрты и накрыли дастарханы. Для всех гостей организовали концертную программу и провели конкурсы национальных игр.

Сегодня в ауле живет 400 человек. С юбилеем их поздравил заместитель акима района Арман Дуйсенбинов. Также он рассказал о проводимой работе по улучшению жизни на селе.

АРМАН ДУЙСЕНБИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА РАЙОНА ШАЛ АКЫНА

— В прошлом году отремонтирована подъездная дорога к селу Жанажол. Также планируем создать центральную систему водоснабжения для 4 сел, а именно Жанажол, Кенес, Бирлик, Жанаталап.

ТОО «Азко-Жанажол» — местный меценат. Его глава построил здесь спортивно-оздоровительный комплекс. В дальнейшем установит футбольное поле, спортивные тренажеры и детскую площадку.

Приехал на свою малую родину карагандинский депутат Бейбит Досжанов, он вручил средней школе имени Галыма Малдыбаева сертификат в 1 миллион тенге.

БЕЙБИТ ДОСЖАНОВ, УРОЖЕНЕЦ А.ЖАНАЖОЛ