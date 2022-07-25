19-летние сельчане украли щенка бойцовской собаки

Новости МТРК

18:17 25 Июля 2022

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В отдел полиции Есильского района поступило заявление от сельчанина о том, что неизвестные ночью, взломав дверь сарая, украли у него трёхмесячного щенка бойцовой породы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции установили причастность жителя соседнего района. Щенка изъяли у него дома. Вторым подозреваемым оказался односельчанин потерпевшего. Обоим злоумышленникам по 19 лет. У одного из них уже был породистый щенок, и он хотел помочь приятелю обзавестись таким же. Питомец был возвращён владельцу. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части третьей статьи 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Согласно закону примирение по этому преступлению запрещено.


Дарья Пышмынцева

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