Задержан участковый: новые подробности в деле о застреленной женщине в Жамбылском районе

Появились новые подробности в деле о застреленной женщине в Жамбылском районе. Напомню, по подозрению задержан 65-летний односельчанин — житель станции Бауманская. По предварительным данным, женщина получила ранение, когда собирала в поле ягоды.

Со слов подозреваемого, из винтовки он стрелял в грачей. В отношении сельчанина идёт расследование по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Кроме того, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, а именно «Бездействие по службе» задержан бывший участковый села Озёрного Жамбылского района. По данным прокуратуры области, предварительно установлено, что он находился рядом с лицом, совершившим преступление, в том числе причинение смерти по неосторожности. Участковый не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий. Сейчас экс-участковый в изоляторе временного содержания.

Айгерим Хамзина