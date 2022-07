Спартакиада «Ак бидай-2022» стартовала в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Северо-Казахстанской области стартовала летняя спартакиада «Ак бидай». В этом году она проходит в Акжарском районе. 5 дней спортсмены со всего региона будут бороться за звание лучших в 15 видах спорта. Участвует больше 300 человек со всех районов области.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— Уважаемые жители и гости района позвольте от лица руководства области поздравить вас с этим замечательным праздником. Из-за пандемии он был приостановлен, но сейчас снова возобновлён. В прошлом году проходил в Кызылжарском районе, в этом году Акжарский район принимает этот спортивный праздник. Поменьше травм желаю спортсменам, больше успехов, красивых побед. Мереке кутты болсын.

Торжественная церемония открытия — в 1-ый день, и зрелищные поединки — во второй. Больше всего зрителей собралось у боксёрского ринга. Свыше 60 спортсменов приехали в Акжарский район, чтобы побороться за пояс победителя. Соревнуются в 8-ми весовых категориях. Сейчас на ринге сошлись боксёры из районов Магжана Жумабаева и имени Габита Мусрепова. Встречаются в бою парни не в первый раз, прекрасно знают приёмы и слабые места друг друга. Оттого и бой выдался зрелищным. По решению судей победил мусреповец.

АМАНТАЙ КАСЫМОВ, участник соревнований, район им. Г.Мусрепова:

— Боксом занимаюсь с 10 лет. Являюсь КМС. Также занимаюсь кикбоксингом, являюсь мастером спорта. На этих соревнованиях провёл 4 боя, все 4 были по-своему тяжелые, но самый тяжелый был вот сегодня в финале. Соперника хорошо знаю, было очень тяжело сегодня.

Баталии разгорелись в это время на волейбольной площадке. За первое место среди девушек борются команды района Магжана Жумабаева и Кызылжарского. Кто победит? Интрига долгой не была. Очевидное превосходство показала команда кызылжарцев. Выиграли всухую со счётом 3:0. Отмечу, девушки не в первый раз стали чемпионками «Ак бидая».

АНАСТАСИЯ ЭЙНИКИС, капитан волейбольной команды Кызылжарского района:

— У нас работают тренеры, растят новых молодых спортсменов, тем самым мы и становимся лучшими. Команду мы собрали быстро, все девчонки молодые, есть и постарше 1988-1989 годов рождения, но тем не менее все поддерживают форму, потому что любят спорт любят волейбол и, конечно же, патриоты нашего района, нашей области. У нас было 2 игры за выход в финал и одна игра финальная, каждый соперник готовился к этим играм, но мы показали, что мы сильнее. Очень приятно, спасибо всем за игру.

Не менее интересно и на футбольном поле. Здесь мужчины борются за бронзу. Играют хозяева спартакиады — акжарцы и команда из района Шал акына. Последние в первом тайме превосходили акжарцев, забили в ворота хозяев 2 мяча. Во втором тайме болельщики ждали от акжарцев ответа. Но его так и не последовало. Ворота шалакынцев остались не тронутыми. По итогу счёт 3:0 в пользу команды из района Шал акына. У них бронза.

ЖАНДОС ДЮСЕМБИН, капитан футбольной команды района Шал акына:

— Команда как образовалась, пацаны сами в районе играют, сейчас молодежь подтягивается, с нами начали бегать, мы выбрали лучших, тренировались и все приехали сюда побеждать. За последние 3 года мы всегда входили в призовые. С Уалихановским районом было сложно, первая игра с Айыртау была тоже сложной, так как мы проигрывали 2-0, но в конце смогли собраться и выиграли, 3-2.

Летний праздник «Ак бидай» в Акжарском районе продлится до 24 июля. Впереди спортсменам предстоит показать свою ловкость, силу и выносливость в гиревом спорте, вольной борьбе, тяжёлой атлетике и настольном теннисе.

Айгерим Хамзина