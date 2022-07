СЭЗ закрывать не будут, но сократят неэффективные участки

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На расширенном заседании в феврале этого года, говоря о поиске резервов для роста экономики, Касым-Жомарт Токаев выразил неудовлетворенность от деятельности специальных экономических зон. А ведь это часть территории государства, на которой действует специальный правовой режим для осуществления приоритетных видов деятельности. Он включает освобождение от налогов, таможенных пошлин, предоставление коммуникационной инфраструктуры и привлечение иностранной рабочей силы вне квот и ограничений. Таких экономических зон в Казахстане сегодня 13.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

— Я не раз говорил, что большинство СЭЗ так и не стали эффективными площадками для привлечения инвестиций. И это несмотря на внушительный пакет налогового стимулирования почти в полтриллиона тенге. Что мы получаем в итоге? За последние три года объем произведенных в СЭЗ товаров не превышает 1,5% от ВВП, а доля их экспорта и вовсе составляет 0,1% от общестранового. Пора уже навести порядок в этом вопросе.

И за дело принялись. Председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов рассказал, какие меры принимают по повышению эффективности специальных экономических зон. Проанализировали, разработали дорожную карту.

Ильяс Оспанов, Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК

— Остается острым вопрос обеспечения инфрастурктурой. Средний показатель завершенности инфраструктуры оставляет 70%. Из них полностью завершены только 3 СЭЗ. Результатом анализа является то, что мы видим, что некоторые участки СЭЗ не стоит их далее обеспечивать инфраструктурой. Сейчас предлагается их исключить. Нами уже подобран конкретный перечень. И продолжить работу с действующими участками, наполняя их проектами.

Сегодня инвестиционный портфель СЭЗов насчитывает 315 реализованных проектов на сумму 1,2 триллиона тенге с созданием более 21 тысячи рабочих мест. Проекты представлены во всех базовых отраслях экономики, направлены на производство товара с высокой добавочной стоимостью и продуктовой сложностью. За прошлый год реализованы 28 проектов. Не только экономически успешных, но и социально важных. Например, предприятие по извлечению алюмосиликатной микросферы в Павлодаре.

Ильяс Оспанов, Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК

— Сырьем для производства является промышленные отходы ТЭЦ и ГРЭС. Есть накопления, где золы смешивается с водой и выливается накопитель, потом осаждается. На поверхности накопителя образовывается пленка. Этот проект производит продукцию, которая используется в промышленности как добавка для красок, строительной индустрии.

Вместе с тем Оспанов добавил, что также есть факты, когда предприятия лишаются статуса участника СЭЗ. Назвать точное количество тех, кто был лишен такого статуса, он не смог, но отметил, что это происходит в случае, когда бизнес не исполняет свои обязательства.

Ильяс Оспанов, Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК

— Как попадает участник в СЭЗ? Предприниматель приходит в СЭЗ, показывает свой бизнес план, где показывает, какую мощность он покажет, сколько денег инвестирует, сколько рабочих мест создаст, какую продукцию будет производить, в каком объеме. Если он нарушает эти обязательства, то с ним ведется работа по расторжению контракта.

Отметим, в СКО с 2019 года функционирует специальная экономическая зона «Qyzyljar». Одними из заметных проектов стали завод по локализации производства сельскохозяйственной техники CLASS и Петропавловский электротехнический завод.



