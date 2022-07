Правительство Казахстана утвердило тариф цифровой маркировки лекарств

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Казахстане определили предельный размер стоимости контрольного знака для маркировки лекарственных средств. Тариф теперь в размере 2,4 тенге — пока это самый дешёвый тариф среди товарных групп. Цифровая маркировка лекарств защитит граждан от контрафактных лекарственных средств, позволит предпринимателям выровнять конкурентные условия ведения бизнеса и обеспечит соблюдение прав на интеллектуальную собственность. А государству позволит сократить объем теневой экономики и увеличить поступление налогов в бюджет. Маркировка в Казахстане будет вводиться поэтапно. Сейчас прорабатывается вопрос готовности рынка к нововведению.