Правительство Казахстана утвердило тариф цифровой маркировки лекарств

Здравоохранение

17:30 22 Июля 2022

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В Казахстане определили предельный размер стоимости контрольного знака для маркировки лекарственных средств. Тариф теперь в размере 2,4 тенге — пока это самый дешёвый тариф среди товарных групп. Цифровая маркировка лекарств защитит граждан от контрафактных лекарственных средств, позволит предпринимателям выровнять конкурентные условия ведения бизнеса и обеспечит соблюдение прав на интеллектуальную собственность. А государству позволит сократить объем теневой экономики и увеличить поступление налогов в бюджет. Маркировка в Казахстане будет вводиться поэтапно. Сейчас прорабатывается вопрос готовности рынка к нововведению.

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