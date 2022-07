Особенности течения КВИ в РК обсудили на брифинге в столице

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Согласно данным всемирной организации здравоохранения за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире выросла на 3%. Об этом отечественные эксперты рассказали на брифинге в столице. Доминирующим сейчас является вариант омикрон. В Казахстане количество заразившихся коварным вирусом начало увеличиваться с 20-го июня.

КУЛЯИМ БИРЖАНОВА, заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК:

— За последнюю неделю в сравнение с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 3,2 раза. Если неделю тому назад мы регистрировали 2558 случаев, сегодня уже наблюдается рост 8156 случаев. В сутки регистрируется до 200-400 случаев КВИ.

По данным представителей Минздрава заболевают сейчас чаще всего казахстанцы в возрасте от 19 до 29 лет. Эксперты говорят, что это обусловлено тем, что молодые люди чаще бывают в людных местах, посещают кинотеатры, кафе и не только. На больничные койки из-за коронавирусной инфекции в основном попадают люди преклонного возраста, с хроническими заболеваниями. В отделениях реанимации по стране сейчас находятся 30 человек. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сейчас в столице. Потому Нур-Султан с 21 июля вошел в желтую зону. Там, как и в других городах казахстанцы продолжают получать «укол здоровья», чтобы защититься от вируса.

РОЗА КОЖАПОВА, руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК:

— В настоящее время в Казахстане для вакцинации доступны три вида вакцин. Это QazVac, Sinopharm и Pfizer. Для повторной вакцинации и ревакцинации доступны QazVac и Sinopharm. В прививочных пунктах в остатке на сегодня имеется 1 млн 600 тыс доз вакцины. На сегодня вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено более 80% подлежащего взрослого населения.

Если верить данным профильного министерства, то в сутки по стране сейчас прививаются около 10 тысяч человек. Повторную ревакцинацию, введенную с конца мая, прошли 55% подлежащего населения. Рассказали на брифинге в столице и о запасе лекарств. В сезон простуд и гриппа, до которого осталось не очень много времени, казахстанцы чаще начнут посещать аптеки, полки которых не должны пустовать.

БАУЫРЖАН ДЖУСИПОВ, директор департамента лекарственной политики МЗ РК:

— У нас есть перечень бесплатных лекарственных средств, которые выдаются пациентам на амбулаторном уровне, туда включаются 5 препаратов: два препарата жаропонижающие и три препарата, которые разжижают кровь. На сегодня по амбулаторному лекарственному обеспечению мы имеем запасы парацетамола и ибупрофена, где-то около 1,5 млн единиц. На сегодня в больницах обеспечивают двухмесячный запас препаратов. СК-Фармация постоянно имеет неснижаемый, пополняемы запас по 16-ти препаратам, которые применяются в станционаре.