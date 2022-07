Новый праздник планируют учредить в Казахстане

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Новый праздничный день предлагают ввести в Казахстане. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили проект постановления. Согласно документу, появится новый профессиональный праздник — День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Горячая вода, отопление, свет, газ и вывоз мусора. Все это нам обеспечивают ЖКХ, чтобы проживание в доме было комфорнтным. Отмечать профессиональный праздник предгалают 16 апреля. Выбрали эту дату в честь дня окончания осенне-зимнего отопительного периода.

Также в ведомстве напомнили, что раньше, во времена СССР, День работников ЖКХ традиционно отмечался в четвертое воскресенье июля. Праздник сохранился в России, Беларуси, Украине и Узбекистане. Проект будет находиться на публичном обсуждении до 2 августа. Мы решили узнать, как отнесятся к нововведению петропавловцы?

БЛИЦ:

— Праздник для работников ЖКХ тоже нужен. Потому что праздники для многих профессий есть. Поэтому положительно отношусь.

— Свет есть, вода есть, газ есть. Все это дело обслуживают. Оно же с неба не упало. Надо следить, контролировать, ремонтировать. Когда всеми этими благами пользуемся, не замечаем. В один момент отключают, на сутки хотя бы. Мы сразу спрашиваем, где это, где то. Это люди, как говорится, как военные, но в мирное время. скромно выполняют свою работу. но никто их не замечает, кстати. Поэтому, я думаю, достойны отмечать этот день.

Диана Салихова