Худшие показатели смертности наблюдаются в Северо-Казахстанской области

Коэффициент смертности в Казахстане достиг самого высокого значения с 2009 года. После долгих лет понижения в 2019 году возобновил рост, составив в прошлом году уже 9,61 на тысячу человек. Худшие показатели наблюдаются в Северо-Казахстанской области — 15,58 на тысячу человек.

Следом идёт Костанайская и Восточно-Казахстанская области. Умирают при этом больше всего в городах. Заметный рост показывает и младенческая смертность. Её общий коэффициент составил 8,44 на тысячу родившихся. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Наименьший же показатель общего коэффициента смертности в прошлом году зафиксировали в столице. Следом идут Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.

Анастасия Кузнецова