За несанкционированную свалку аким сельского округа заплатит 2,5 млн тенге

В СК проблема несанкционированных свалок сегодня стоит довольно остро. Только за полгода экологи региона выявили 54 нелегальных полигонов. Большинство из них образовались в Мамлютском, Тайыншинском, Айыртауском и Кызылжарском районах. В последнем свалка выросла до огромных размеров — почти как два футбольных поля! За такую масштабную стихийную помойку к административной ответственности привлекли акима сельского округа Байтерек. Заплатит он из личного кармана сразу за несколько нарушений 800 МРП, это почти 2,5 млн тенге.



АСХАТ МАПЕНОВ, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

— В ходе проведённых проверок выявлено 80 нарушений экологического законодательства. По итогам проверок было выдано 73 предписания об устранении нарушений. /01.46/ Также департаментом было направлено два исковых требования о постановлении хозяйственной деятельности за нарушение экологических требований.

Речь идёт о ТОО «Кызылжар Тазалык», которому принадлежит полигон в селе Шаховском. Его жителям стихийная свалка доставляет дискомфорт много лет. За последние 3,5 года экологи здесь провели 6 внеплановых проверок. Каждый раз они находили одни и те же нарушения. В ведомстве добиваются приостановления работы полигона до устранения всех нарушений. Иск уже два месяца находится на рассмотрении в суде.



АСХАТ МАПЕНОВ, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

— В СКО насчитывается 434 места размещения отходов, из них только 333 — имеют земельные акты и только 15 — имеют разрешительные документы. Департаментом и министерством проводятся космические мониторинги, то есть зонирование мест размещения несанкционированных отходов. В ходе пролёта спутника находятся эти места.

Нашли их немало и в областном центре. В основном это местности, где находятся частые дома — район Подгоры, рабочий посёлок. Объясняют причину возникновения таких свалок отсутствием логистики. Она и стала причиной выросших нелегальных помоек в районах области. Здесь проблему планируют решить строительством 9-ти новых полигонов для мусора. Появятся они в районных центрах.