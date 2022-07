YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Плюс 2257 новых случаев за сутки. В Казахстане по-прежнему ежедневно увеличивается количество ковид-инфицированных. В антилидерах — Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В северном регионе за прошедшие 24 часа вирус подтвердился у 16 человек. Область, как и все остальные находится в «зелёной» зоне. В «жёлтую» по распространению COVID-19 перешла столица.