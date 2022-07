Ни денег, ни дома

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Вложили деньги в долевое строительство, но дом вовремя не возвели. С такой проблемой в городскую прокуратуру обратились 5 петропавловцев. Они представляют интересы всех, кто заключил договор с подрядчиком и вложил кровные в стройку дома. Какого, прокуратура не называет в интересах следствия.

АЗАМАТ КАЛИЕВ, начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры г.Петропавловска:

— Были отложены сроки сдачи объекта в эксплуатацию. По данным фактам прокуратура города приняла меры прокурорского реагирования. Уполномоченные органы выясняют обстоятельства заключения договоров. За нарушение требований закона о долевом строительстве предусмотрена административная ответственность. В настоящее время на территории города коммерческое строительство осуществляет 24 объекта. Мы общей массе внесли акт реагирования, чтобы не были нарушены права вкладчиков.

Акимат будет выяснять, каким образом там заключали договоры, на каких условиях, были ли привлечены средства жителей. Должны проверить все 24 дома.