Микрозаймы: казахстанцы задолжали МФО 903 млрд тенге

Казахстанцы задолжали по микрокредитам 903 млрд тенге. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 16%. Основными заемщиками являются физлица. В первом кредитном бюро подчеркнули, что средняя выдача микрозайма по стране упала с 126 тысяч тенге до 113 тысяч. С начала года этот показатель снизился в 12 областях. В то же время в разрезе регионов наихудшее качество портфеля кредитов в СК и ЗКО, лучшее — в столице. По общему объему просрочки лидируют Алматы, Алматинская — и Туркестанская области — почти 13 млрд тенге. Между тем в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что общий объем выданных микрозаймов составил 1,5 трлн тенге. Выгодны ли такие быстрые кредиты для самих заёмщиков и сталкивались ли они с трудностями при оплате своего долга?

БЛИЦ

— Зашёл в ломбард, там микрокредит, попросил 15 тысяч. А они на три тысячи больше взяли. Там на месяц берут, а потом проценты набегают. /01.12/ Я вообще не советую так брать, лучше в банках взять.

— Удивлён, как всё дорожает. Какая-то инфляция запредельная. Многие люди попадают в ситуации, заболел или ехать нужно куда-то срочно. Микрокредиты помогут, но мне ни разу не понадобилось, к счастью.