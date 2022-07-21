60 лет исполнилось селу Кайрат

Новости МТРК

16:38 21 Июля 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Североказахстанцы продолжают отмечать юбилеи родных населенных пунктов. На этой неделе 60 лет исполнилось селу Кайрат в Уалихановском районе. Оно было образовано как совхоз в 1962 году. В праздничный день с юбилеем села кайратовцев поздравил первый заместитель акима района Биржан Хасенеев. В честь юбилея недалеко от реки Селета поставили юрты, там развернулись народные гуляния. Их участники пели, танцевали, играли в народные игры, делали фото и видео на память, пробовали разные угощения. Специально в честь праздника в село Кайрат пригласили артистов из Нур- Султана. Вместе с местными творческими коллективами они дарили всем присутствующим праздничное настроение.


Дарья Пышмынцева

Читайте также

Казахстан попал в список США по санкционным товарам из-за России и Беларуси
Новости МТРК 30.06.2022
150 тысяч кирпичей в день выпускают на заводе в с.Подгорном
Слабовидящего пенсионера ограбили в центре Петропавловска
25 лет частному нотариату Казахстана
За несанкционированную свалку аким сельского округа заплатит 2,5 млн тенге
Круг защиты от пожаров: как оберегают леса от возгораний?
Новости МТРК 29.06.2022
Молодёжное крыло Jas Otan переименовали
Североказахстанские оперативники задержали в столице подозреваемого в мошенничестве
В Новоишимской центральной районной больнице проводят капитальный ремонт
Как полицейские вместе с волонтёрами разыскивают без вести пропавших?