Североказахстанцы продолжают отмечать юбилеи родных населенных пунктов. На этой неделе 60 лет исполнилось селу Кайрат в Уалихановском районе. Оно было образовано как совхоз в 1962 году. В праздничный день с юбилеем села кайратовцев поздравил первый заместитель акима района Биржан Хасенеев. В честь юбилея недалеко от реки Селета поставили юрты, там развернулись народные гуляния. Их участники пели, танцевали, играли в народные игры, делали фото и видео на память, пробовали разные угощения. Специально в честь праздника в село Кайрат пригласили артистов из Нур- Султана. Вместе с местными творческими коллективами они дарили всем присутствующим праздничное настроение.