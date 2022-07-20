Перерасчёт за тепловые потери сделали горожанам

Новости МТРК

20:39 20 Июля 2022

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:
— Петропавловцы, не получившие тепла, имеют право на перерасчёт. Это на протяжении года горожане пытались доказать энергопередающему предприятию. Убедить — одно, но, наконец, проводить должную процедуру в ТОО «Севказэнергосбыт» начали после судебных разбирательств с департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по СКО. В ведомстве защищали права потребителей.

В конце апреля в суде действия монополистов по произведению начислений за тепловые потери признали незаконными. Их обязали провести перерасчёт за 2020-2021-ые годы. Произвели его уже в этом месяце для 850 потребителей, общая сумма составила 22,5 млн тенге.


ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО:
— Средства перерасчёта в счёт квитанциях за июнь потребители уже увидели, где отдельной строкой отражена сумма перерасчёта согласно решению суда от 25 апреля 2022 года. /02.13/ В адрес департамента неоднократно обращались потребители в части необоснованной суммы начислений. Исходя из данных обращений нами был инициирован судебный иск в отношении «Севказэнергосбыта.

Всего в Петропавловске насчитывается свыше 75 тысяч абонентов по теплоснабжению. В ведомстве продолжают принимать обращения в адрес энергопередающего предприятия.

Жанель Бисенбаева

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