Казахстанцам предлагают обсудить концепцию нового закона по энергетике. Профильное министерство разработало проект поправок. Предлагается регламентировать и урегулировать вопросы развития теплоэнергетики, усилить ответственность за технологические нарушения, регламентировать ответственность субъектов оптового рынка за несоблюдение суточных графиков производства-потребления.

Министерство отмечает, что такие отклонения создают дисбалансы в единой электроэнергетической системе Казахстана. Во время отопительного сезона 2021−2022 годов он достигал 1 500 МВт. Это в 10 раз больше допустимых показателей. Дисбаланс покрыли за счет энергетической системы Российской Федерации. Проект концепции опубликован на портале «Открытые НПА» для получения экспертного и общественного согласования.

Айгерим Хамзина