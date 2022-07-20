Казахстанцам предлагают обсудить концепцию нового закона по энергетике

Новости МТРК

20:38 20 Июля 2022

Казахстанцам предлагают обсудить концепцию нового закона по энергетике. Профильное министерство разработало проект поправок. Предлагается регламентировать и урегулировать вопросы развития теплоэнергетики, усилить ответственность за технологические нарушения, регламентировать ответственность субъектов оптового рынка за несоблюдение суточных графиков производства-потребления.

Министерство отмечает, что такие отклонения создают дисбалансы в единой электроэнергетической системе Казахстана. Во время отопительного сезона 2021−2022 годов он достигал 1 500 МВт. Это в 10 раз больше допустимых показателей. Дисбаланс покрыли за счет энергетической системы Российской Федерации. Проект концепции опубликован на портале «Открытые НПА» для получения экспертного и общественного согласования.

Айгерим Хамзина

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