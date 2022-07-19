«Сделать права без экзаменов» обещал мошенник североказахстанцам

Новости МТРК

19:13 19 Июля 2022

В СКО и Акмолинской области 16 человек добровольно расстались с десятками тысяч тенге в обмен на обещание «сделать права» без экзаменов. Разумеется, обещанного документа они не получили. Один из них, житель Тайыншинского района, обратился в полицию. В результате сотрудники ОВД установили подозреваемого. Им оказался 34-летний житель г. Кокшетау. Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Ведётся досудебное расследование. Старые трюки аферистов по-прежнему действуют, если люди сами готовы отступить от закона. Полицейские просят всех строго соблюдать законодательство и не соглашаться на сомнительные предложения.


Анастасия Кузнецова

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