В Петропавловске внедрят рейтинг качества ответов на обращения горожан

Новости МТРК

19:23 19 Июля 2022

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В акимате Петропавловска обсудили, как идет работа по обращениям граждан в ситуационный центр. За две недели сюда поступило более трех тыс. обращений. По информации пресс-службы горакимата, каждый день Ikomek-109 получает обращения по вывозу твердо-бытовых отходов по всему городу. По крупногабаритному мусору поступило 38 жалоб, которые направили для отработки в управление полиции. Большое количество обращений — по вопросам ремонта асфальта. И.о. акима города Жанболат Батырбеков поручил наказывать руководителей отделов, которые не исполняют обращения граждан. Со следующей недели будет введен рейтинг, где будет отображено качество предоставленных ответов по обращениям.


Дарья Пышмынцева

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