Проезд через дамбу на месяц закрыли в Петропавловске

В Петропавловске до 18-ого августа перекрыли участок автодороги республиканского значения «Челябинск-Новосибирск». Тем самым, в течение месяца, проезд через дамбу на реке Есиль в 20-м микрорайоне города невозможен. Объезжать участок придется через другие улицы. Вынужденные ограничения вводят в связи с ремонтом бордюров и пешеходного моста, асфальтированием дороги. В целях безопасности дорожного движения для водителей выставили схемы объезда. В филиале «Казавтожола» приносят извинения за неудобства и рекомендуют планировать свой маршрут заранее.

Жанель Бисенбаева