Проезд через дамбу на месяц закрыли в Петропавловске

Новости МТРК

19:23 19 Июля 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске до 18-ого августа перекрыли участок автодороги республиканского значения «Челябинск-Новосибирск». Тем самым, в течение месяца, проезд через дамбу на реке Есиль в 20-м микрорайоне города невозможен. Объезжать участок придется через другие улицы. Вынужденные ограничения вводят в связи с ремонтом бордюров и пешеходного моста, асфальтированием дороги. В целях безопасности дорожного движения для водителей выставили схемы объезда. В филиале «Казавтожола» приносят извинения за неудобства и рекомендуют планировать свой маршрут заранее.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Селу Альжан Айыртауского района исполнилось 90 лет
ОПМ «Дети в ночном городе » проводят полицейские
На озере Табунном в Жамбылском районе произошел замор рыбы
Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане
Самодельные протезы и хэндбайк соорудил себе житель г.Петропавловска
В с. Новоишимском района им. Г.Мусрепова строят физкультурно-оздоровительный комплекс
В СКО дали старт туристическому сезону
Президент РК обратился к молодёжи Нового Казахстана
МОТИВАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА: «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ»
62 незарегистрированных ружья изъяли полицейские с начала года
Готовь уголь летом!
54 стихийные свалки в СКО обнаружили на космоснимках