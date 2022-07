Пожарная обстановка в районе М.Жумабаева

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С начала года на территории района М.Жумабаева произошло 53 пожара и зарегистрировано 76 фактов загораний. Огненная стихия унесла жизни троих человек, два — получили травмы различной степени тяжести. Сумма материального ущерба из-за пожаров перевалила за 30 млн тг. В 40 случаях виновных удалось найти, их привлекли к административной ответственности.

НУРСУЛТАН ЕЛЕУСИЗОВ, начальник отдела по ЧС района М.Жумабаева:

— Основные причины пожаров это неосторожное обращение с огнём — 31 случай, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования 14 случаев от общего количества по району.

В этом году район М.Жумабаева стал антилидером по количеству лесных пожаров. Из 28 случаев 8 пришлись именно на этот район.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— В основном жители принебрегают правилами пожарной безопасности, т.е. хотят сжечь остатки сухой травы с осени, чтобы пошла зеленая трава и они начали на пастбища выгонять скотину. Они просто напросто берут, поджигают и уезжают. Также, у нас был один переходящий лесной пожар, который перешел с территории Аккайынского района на территорию района М.Жумабаева.

Пожаров в этом и других районах северного региона будет еще больше, если сельчане будут принебрегать правилами пожарной безопасности при заготовке кормов, говорят огнеборцы. Они напоминают североказахстанцам, что хранить сено рядом с домом, баней или хозяйственными постройками опасно. Бдительными нужно быть и жителям частного сектора, которые сейчас активно запасаются черным топливом. Хранить его нужно на расстоянии не менее 8 метров от зданий и сооружений, напоминают спасатели. Что касается пожаров, то с начала года в северном регионе их было 385. В огне погибли 30 человек, семеро получили травмы различной степени тяжести.